Є кондиціонер і обігрівач: король Чарльз проїхав Лондоном у знаменитій кареті (фото)

Карета Diamond Jubilee State Coach побудована у 2010 році

У суботу, 6 травня, король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй Чарльз III та королева-консорт Камілла готуються до коронації, яка відбудеться у Вестмінстерському абатстві та стане 40 коронацією монарха, що пройшла тут з 1066 року.

Подружжя проїхало до абатства на двох каретах, і якщо першою була позолочена карета Gold State Coach, побудована в 1760 році, і яку використовували для коронації всіх британських монархів починаючи з 1830 року, пише Carscoops, то другою виявилася молодша версія.

Королівська карета Diamond Jubilee State Coach побудована у 2010 році в Австралії. В обробці транспорту використано шкіру, дерево та позолоту, а також створено сучасні опції.

Фото: Getty Images

Наприклад, в неї вбудовані кондиціонер, обігрівач та електросклопідйомники, які живляться від батарей. За комфорт їзди відповідає гідравлічна підвіска.

Фото: Getty Images

Салон Diamond Jubilee State Coach декорований дорогою шкірою та сусальним золотом. В оздобленні використано дерево з королівських палаців Балморал та Осборн-хаус та деяких британських соборів, а позолочена корона на даху карети виконана з дерева з флагманського корабля адмірала Нельсона HMS Victory.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, старший син королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, 74-річний принц Чарльз ІІІ стане королем 6 травня 2023 року. Його дружина, Камілла, відтепер носитиме титул королеви-консорт. Відомо, що захід коштує 250 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як коронація Єлизавети ІІ коштувала 47 мільйонів у перерахунку.