У кольорах українського прапора: з’явилися знімки Джилл Байден із онукою на коронації Чарльза III (фото)

Образи першої леді США та її онуки приємно вражають українців

У суботу, 6 травня, у Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли, його дружини. Церемонія розпочинається о 13:00 за київським часом, але почесні гості вже почали прибувати до Вестмінстерського абатства, серед них дружина американського президента Джилл Байден.

Як повідомляє "Телеграф", перша леді США прибула на коронацію разом із онукою Фіннеган Байден. Образи обох нагадують кольори українського прапора.

71-річна Джилл Байден обрала для події комплект із жакету та спідниці блакитного кольору, який доповнила аксесуаром на волоссі – бантом у тон, блискучим клатчем і лаконічними туфлями. 23-річна Фіннеган одягла вбрання у жовтих відтінках: сукню, накидку, обруч із квітами, білу сумочку та туфлі жовтого кольору.

Джилл Байден та Фіннеган Байден на коронації. Фото: Getty Images

Перша леді США. Фото: Getty Images

Нагадаємо, старший син королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, 74-річний принц Чарльз ІІІ стане королем 6 травня 2023 року. Його дружина, Камілла, відтепер носитиме титул королеви-консорт. За традицією церемонія відбувається у Вестмінстерському абатстві. Королівська сім’я обіцяє показати багатовікові традиції, але також відобразити сучасні тенденції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на коронації буде присутня перша леді України Олена Зеленська. Вона вже встигла провести у Великій Британії низку зустрічей.