Олена Зеленська прибула на коронацію Чарльза ІІІ: з ким уже зустрілася (відео)

Дружина президента зараз на Даунінг-стріт

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона, де вона візьме участь у коронації Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Там вона вже зустрілася із дружиною британського прем’єра Ріші Сунака.

Про це повідомляє SkyNews.

"Дружина президента Зеленського знаходиться тут для коронації, яка пройде цими вихідними", — уточнили в Sky News.

За словами журналістів, урочисту церемонію відвідають понад 2 тисячі осіб, серед яких десятки глав держав. Варто зазначити, що на неї запросили навіть КНДР, але не країну-терориста — росію.

Зараз Зеленська вже зустрілася з дружиною Ріші Сунака на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, що після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році її престол успадкував 74-річний принц Чарльз (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III, який взяв собі нове ім’я. У суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться церемонія коронації.

Це буде перша коронація країни за останні 70 років. День коронації Єлизавети ІІ – 2 червня 1953 року. Цього разу церемонія не планується такою ж масштабною та пишною. Крім того, тривалість процесу скоротилася з трьох до однієї години.

Раніше ми писали про те, де дивитись церемонію коронації Чарльза III.

Також ми повідомляли, що українка перемогла у конкурсі на найкращий логотип для короля Чарльза III. Роботу презентують на церемонії коронації.