Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу – статтю про неї написала дружина Байдена

Українки потрапили до категорії "Лідер"

Першу леді України Олену Зеленську знову відзначили журналісти відомого журналу "Time" . Вона потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу. І вона там — не єдина українка.

Статтю про Зеленську написала перша леді США Джилл Байден.

"Письменниця, яка працювала за лаштунками, вона ніколи не просила уваги. Мати двох дітей, вона ніколи не просила стати серцем народу на війні. Олена Зеленська не розраховувала стати воїном за народ України, але із беззавітною мужністю відгукнулася на цей заклик.

Я зустріла першу леді минулого Дня матері в маленькому містечку на околиці її країни, всього через кілька місяців після початку неспровокованої агресивної війни росії. Інстинктивно ми обійнялися — дві матері, дві нації, котрі об’єдналися заради миру. У натягнутій посмішці я бачила її вагу: сон, втрачений під гуркіт бомб, що падають, розповіді про звірства, які вона ніколи не забуде. Однак у її очах була люта рішучість і гідність, які відрізняли її народ.

Вона могла забрати свою родину та втекти. Яка мати почала б засуджувати її? Проте вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія заслуговують на захисників. Вона залишається, щоб показати світові, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здатися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей — заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців.

Олена Зеленська стала мамою. Захисниця. Гордість власного народу. Маяк надії для людей, яких вона любить», — йдеться у статті.

Окрім дружини президента до списку потрапила ще одна українка – нобелівська лауреат, правозахисниця Олександра Матвійчук. Як і Зеленська. вона також знаходиться в категорії "Лідери", а відгукується про неї Гілларі Клінтон:

"Відома правозахисниця у свої 39 років Олександра Матвійчук присвятила своє життя захисту демократії. Олександра та її команда у Центрі громадянських свобод — правозахисної організації, розташованої в Києві, — прагнули зробити Україну більш демократичною та документувати військові злочини Росії проти цивільного населення…", — пише вона.

Варто зазначити, що окрім них, у цій категорії 100 впливових людей, зокрема, присутні: президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, заарештований у росії журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журнал Time назвав Зеленського людиною року 2022 року.