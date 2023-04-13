Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей мира - статью о ней написала жена Байдена

Украинки попали в категорию "Лидер"

Первую леди Украины Елену Зеленскую снова отметили журналисты известного журнала "Time". Она попала в список 100 самых влиятельных людей мира. И она там не единственная украинка.

Статью о Зеленской написала первая леди США Джилл Байден.

"Писательница, работавшая за кулисами, она никогда не просила внимания. Мать двоих детей, она никогда не просила стать сердцем народа на войне. Елена Зеленская не рассчитывала стать воином за народ Украины, но с беззаветным мужеством откликнулась на этот призыв.

Я встретила первую леди в прошлый День матери в маленьком городке на окраине ее страны, всего через несколько месяцев после начала неспровоцированной агрессивной войны России. Инстинктивно мы обнялись — две матери, две нации, объединившиеся ради мира. В натянутой улыбке я видела ее вес: сон, потерянный под грохот падающих бомб, рассказы о зверствах, которые она никогда не забудет. Однако в ее глазах была яростная решимость и достоинство, которые отличали ее народ.

Она могла забрать свою семью и сбежать. Какая мать стала бы осуждать ее? Тем не менее, она остается. Она остается, потому что свобода и демократия заслуживают защитников. Она остается, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана показаться маленьким. Она остается ради своих детей — ради их будущего и будущего всех украинцев.

Елена Зеленская стала мамой. Защитница. Гордость своего народа. Маяк надежды для людей, которых она любит", — говорится в статье.

Кроме жены президента в список попала еще одна украинка — нобелевская лауреат правозащитница Александра Матвийчук. Она как и Зеленская также находится в категории "Лидеры", а отзывается о ней Хиллари Клинтон:

"Известный правозащитник в свои 39 лет Александра Матвийчук посвятила свою жизнь защите демократии. Александра и ее команда в Центре гражданских свобод — правозащитной организации, расположенной в Киеве, — стремились сделать Украину более демократичной и документировать военные преступления России против гражданского населения…", — пишет она.

Cтоит отметить, что кроме них в данной категории 100 влиятельных людей, в частности присутствуют: президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, арестованный в россии журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие.

Напомним, ранее мы писали, что журнал Time назвал Зеленского человеком года 2022.