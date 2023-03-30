ФСБ схватила журналиста американского топ-издания - в чем его обвиняют

В последний раз в Сети корреспондент появлялся еще 29 марта

В российском Екатеринбурге задержан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, который готовил материал о ЧВК "Вагнера". Однако, согласно данным ФСБ, американец якобы собирал для США данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК), являющихся гостайной.

Как в четверг, 30 марта, ссылаясь на собственные источники, сообщили "риан новости", ФСБ возбудило Гершковича дело о шпионаже. Также отмечается, что корреспондент якобы занимался в Екатеринбурге "незаконной деятельностью", которую успешно "прекратили".

Следует добавить, что днем ранее Telegram-канал "Вечерние ведомости" опубликовал информацию о том, что американский журналист перестал выходить на связь. Согласно предварительным предположениям, он мог быть задержан российскими силовиками недалеко от ресторана Bukowski Grill, расположенного в центре города.

В то же время коллеги корреспондента рассказали, что задержанный Гершкович, находясь в Екатеринбурге, "изучал отношение в обществе к частной военной компании "Вагнер". Кроме того, он ездил в другие города Свердловской области, где находятся некоторые оборонные предприятия рф. Среди них и "Уралвагонзавод".

Пока мобильной связи с журналистом нет, его телефон отключен. В последний раз он был в Сети 29 марта около 13 часов по московскому времени.

Отметим, что Эван Гершкович уже шесть лет живет в москве. Долгое время он как репортер освещает события в россии, Украине и на территории бывшего Советского Союза. Ранее работал в Agence France-Presse, Moscow Times и New York Times. Последнюю статью по авторству Гершковича Wall Street Journal обнародовал 28 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал мощный взрыв, произошедший в здании российской ФСБ.