ФСБ схопила журналіста американського топвидання - у чому його звинувачують

Востаннє у Мережі кореспондент з'являвся ще 29 березня

У російському Єкатеринбурзі затримали журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який готував матеріал про ПВК "Вагнера". Однак, згідно з даними ФСБ, американець нібито збирав для США дані про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу (ВПК), які є держтаємницею.

Як у четвер, 30 березня, посилаючись на власні джерела, повідомили "риа новости", фсб порушило Гершковича справу про шпигунство. Також зазначається, що кореспондент начебто займався в Єкатеринбурзі "незаконною діяльністю", яку успішно "припинили".

Варто додати, що днем раніше Telegram-канал "Вечерние ведомости" опублікував інформацію про те, що американський журналіст перестав виходити на зв'язок. Згідно з попередніми припущеннями, він міг бути затриманий російськими силовиками неподалік ресторану Bukowski Grill, що розташований у центрі міста.

Водночас колеги кореспондента розповіли, що затриманий Гершкович, перебуваючи в Єкатеринбурзі "вивчав ставлення у суспільстві до приватної військової компанії "Вагнер". Крім того, він їздив до інших міст Свердловської області, де знаходяться деякі оборонні підприємства рф. Серед них і "Уралвагонзавод".

Наразі мобільного зв'язку із журналістом немає, його телефон відключений. Востаннє він був у Мережі 29 березня близько 13-ї годині за московським часом.

Зазначимо, що Еван Гершкович вже шість років поспіль живе у москві. Тривалий час він, як репортер, висвітлює події у росії, Україні та на території колишнього Радянського Союзу. Раніше працював у Agence France-Presse, Moscow Times та New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича Wall Street Journal оприлюднив 28 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український президент Володимир Зеленський прокоментував потужний вибух, що стався у будівлі російської фсб.