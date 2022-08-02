Мудрая и хитрая: в окружении президента открыли настоящую роль Елены Зеленской на Банковой

Окружение президента считает его жену сдержанной, умной и хитрой

Первая украинская леди Елена Зеленская, недавно ставшая лицом цифровой обложки американского журнала Vogue, всегда помогает своему мужу Владимиру Зеленскому, однако делает это мудро и хитро.

Такое мнение высказывают лица, приближенные к президентской семье Зеленских. По их словам, Елена является одним из советников, помогающих президенту готовить речи для публичных выступлений. Именно поэтому, по их мнению, они крайне популярны и всегда привлекают внимание населения.

В частности, экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан ранее публично признал, что для господина Зеленского мнение жены крайне важно, поэтому он довольно часто к ней прислушивается.

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Сама же первая леди такие убеждения особо не комментирует и старается быть немногословной. Единственное, что она рассказала по этому поводу, это то, что всегда дает Владимиру советы, однако исключительно как своему мужу, но никогда как президенту, мол, для этого у него есть советники.

Из-за такого осторожного подхода к общению с президентом Зеленским источники "Телеграфа" называют Елену мудрой и хитрой, подчеркивая, что она очень осведомлена, приятна в общении, сдержанна, а также умеет правильно подобрать слова.

"Зеленскому есть чему поучиться у жены", — отметил один из собеседников издания.

Детальнее о роль Елены Зеленской на Банковой можно узнать в нашем материале: "Карточный дом" по-украински. Сменит ли Елена Зеленская мужчину в должности президента".

Кроме того, Телеграф сообщал, как первая леди Украины стала главной героиней свежего выпуска американского журнала Time.

Также напомним, как Елена Зеленская заявила, что отсутствие страха не является нормальным и объяснила, почему именно так считает.