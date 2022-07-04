Елена Зеленская рассказала, почему не бояться смерти – неправильно

Первая леди прокомментировала, как живет страна на пятом месяце войны и рассказала о главном страхе украинцев

Не иметь страха перед смертью – это против человеческой природы, это ненормально. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в своем интервью итальянской программе "Porta a Porta".

Комментируя вопрос ведущего, есть ли у нее страх перед смертью, Зеленская отметила, что страх погибнуть есть у каждого человека, а тех, кто смерти не боится, она опасается. По ее словам, отсутствие соответствующего ощущения ненормально, ведь оно против человеческой природы.

Также в разговоре с журналистом первая леди сравнила украинцев и россиян, подчеркнув, что в Украине люди ценят и оплакивают каждого защитника, а в россии солдат бросают в бой, даже не считая количество павших.

"Если ты не боишься смерти – ты не боишься других смертей. Мне кажется, что в этом разница между нами и россиянами. В том, что мы страдаем из-за каждого нашего погибшего воина. Мы ценим жизнь, а они бросают в войну своих солдат, их не считая. И хотя их гораздо больше нас, но наш дух сильнее, поэтому есть надежда", – объяснила Елена Зеленская.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты, которые уже 131 день подряд ведут кровавую войну на украинских землях, понесли существенные потери во время боев с украинскими защитниками на юге страны.