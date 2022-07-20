Фото дня: детали встречи Елены Зеленской и Джилл Байден тронули сеть

Первая леди Украины получила премию, присужденную всем украинцам за борьбу против тоталитаризма

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США, в рамках которого состоялся ее ответный визит к супруге американского президента Джилл Байден. Доктор Байден тайно приезжала в Украину в начале мая – первые леди встретились тогда в Ужгороде и пообщались с переселенцами из восточных областей.

Туфли Елены Зеленской и Джилл Байден

Камала Гаррис с мужем Дагласом Эмгоффом, Елена Зеленская, Джо и Джилл Байден

О своем визите в Белый дом Зеленская сообщила на официальной Facebook-странице. Но одна из фотографий тронула читателей больше всего. Это снимок туфель, в которых были во время общения первые леди. Это были классические лодочки на каблуке похожего фасона, но Байден выбрала модель желтого цвета, а Зеленская – голубого. Из чего вышло очень символическое сочетание. Этот снимок в конце концов собрал больше всего лайков в сообщении о встрече в Белом доме – более 2,7 тысяч.

Церемония вручения премии Dissident Human RightsAward

Елена Зеленская также сообщила, что в ходе визита получила от имени всего украинского народа премию Dissident Human RightsAward, присуждаемую Мемориалом жертвам коммунизма в Вашингтоне. "С 2015 года премия присуждается активистам и диссидентам – представителям порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы. В этом году впервые ею отметили не конкретную личность, а весь народ Украины за "мужественную борьбу за свободу и против агрессивной войны россии", – пояснила она. Первая леди также поделилась, что во время церемонии награждения рассказала присутствующим о фильтрационных лагерях, через которые проходят украинцы на оккупированных территориях, о пытках несогласных на сотрудничество с россиянами, о принудительной депортации украинцев. "Наше выстраданное предупреждение миру: помните, что темнейшее прошлое легко возвращается. А кое-где оно не исчезало и только притворяется современностью", – добавила супруга президента.

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Как сообщал Телеграф, именно в июле этого года Елена Зеленская стала главной героиней авторитетного журнала Time и появилась на его обложке.