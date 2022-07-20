Фото дня: деталі зустрічі Олени Зеленської та Джилл Байден зворушили мережу

Перша леді України отримала премію, присуджену всім українцям за боротьбу проти тоталітаризму

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у США, в рамках якого відбувся її візит-відповідь до дружини американського президента Джилл Байден. Доктор Байден таємно приїздила до України на початку травня – тоді перші леді зустрілись в Ужгороді і поспілкувались із переселенцями зі східних областей.

Туфлі Олени Зеленської та Джилл Байден

Камала Гарріс із чоловіком Даґласом Емгоффом, Олена Зеленська, Джо та Джилл Байден

Олена Зеленська та Джилл Байден

Про свій візит до Білого дому Зеленська повідомила на офіційній Facebook-сторінці. Але одна із фотографій зворушила читачів найбільше. Це знімок туфель, в яких були під час спілкування перші леді. Це були класичні човники на підборах схожого фасону, але Байден обрала модель жовтого кольору, а Зеленська – блакитного. З чого вийшло дуже символічне поєднання. Цей знімок зрештою зібрав найбільше лайків у дописі про зустріч у Білому домі – понад 2,7 тисяч.

Церемонія вручення премії Dissident Human RightsAward

Олена Зеленська також повідомила, що в ході візиту отримала від імені всього українського народу премію Dissident Human RightsAward, яку присуджує Меморіал жертвам комунізму у Вашингтоні. "З 2015 року премія присуджується активістам і дисидентам – представникам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну особистість, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни росії", – пояснила вона. Перша леді також поділилась, що під час церемонії нагородження розповіла присутнім про фільтраційні табори, через які проходять українці на окупованих територій, про катування незгодних на співпрацю з росіянами, про примусову депортацію українців. "Наше вистраждане попередження світу: пам’ятайте, що найтемніше минуле легко повертається. А подекуди воно не зникало й лише прикидається сучасністю", – додала дружина президента.

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Як повідомляв "Телеграф", саме у липні цього року Олена Зеленська стала головною героїнею авторитетного журналу Time і з’явилась на його обкладинці.