Фото дня: деталі зустрічі Олени Зеленської та Джилл Байден зворушили мережу
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Перша леді України отримала премію, присуджену всім українцям за боротьбу проти тоталітаризму
Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у США, в рамках якого відбувся її візит-відповідь до дружини американського президента Джилл Байден. Доктор Байден таємно приїздила до України на початку травня – тоді перші леді зустрілись в Ужгороді і поспілкувались із переселенцями зі східних областей.
Про свій візит до Білого дому Зеленська повідомила на офіційній Facebook-сторінці. Але одна із фотографій зворушила читачів найбільше. Це знімок туфель, в яких були під час спілкування перші леді. Це були класичні човники на підборах схожого фасону, але Байден обрала модель жовтого кольору, а Зеленська – блакитного. З чого вийшло дуже символічне поєднання. Цей знімок зрештою зібрав найбільше лайків у дописі про зустріч у Білому домі – понад 2,7 тисяч.
Олена Зеленська також повідомила, що в ході візиту отримала від імені всього українського народу премію Dissident Human RightsAward, яку присуджує Меморіал жертвам комунізму у Вашингтоні. "З 2015 року премія присуджується активістам і дисидентам – представникам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи. Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну особистість, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни росії", – пояснила вона. Перша леді також поділилась, що під час церемонії нагородження розповіла присутнім про фільтраційні табори, через які проходять українці на окупованих територій, про катування незгодних на співпрацю з росіянами, про примусову депортацію українців. "Наше вистраждане попередження світу: пам’ятайте, що найтемніше минуле легко повертається. А подекуди воно не зникало й лише прикидається сучасністю", – додала дружина президента.
Як повідомляв "Телеграф", саме у липні цього року Олена Зеленська стала головною героїнею авторитетного журналу Time і з’явилась на його обкладинці.