Мудра та хитра: в оточенні президента відкрили справжню роль Олени Зеленської на Банковій

Оточення президента вважає його дружину стриманою, розумною та хитрою

Перша українська леді Олена Зеленська, нещодавно стала обличчям цифрової обкладинки американського журналу Vogue, завжди допомагає своєму чоловікові Володимиру Зеленському, проте робить це мудро та хитро.

Таку думку висловлюють особи, наближені до президентської родини Зеленських. За їх словами, Олена є однією з радників, які допомагають президенту готувати промови. Саме тому, на їх думку, вони є вкрай популярними і завжди привертають увагу населення.

Зокрема, екскерівник Офісу президента Андрій Богдан раніше публічно визнав, що для пана Зеленського думка дружини вкрай важлива, тож він досить часто до неї прислуховується.

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Сама ж перша леді особливо такі переконання не коментую та намагається бути небагатослівно. Єдине, що з цього приводу вона розповіла на загал, це те, що завжди дає Володимиру поради, проте виключно як своєму чоловікові, проте ніколи як президентові, мовляв, для цього у нього є радники.

Через такий обережний підхід до спілкування з президентом Зеленський джерела "Телеграфу" називають Олену мудрою та хитрою, наголошуючи, що вона дуже обізнана, приємна в спілкуванні, стримана, а також вміє правильно підібрати слова.

"Зеленському є чому повчитись у дружини", — відзначив один із співрозмовників видання.

Детальніше про роль Олени Зеленської на Банковій можна дізнатися в нашому матеріалі: "Картковий будинок" по-українськи. Чи замінить Олена Зеленська чоловіка на посаді президента".

Крім того, "Телеграф" повідомляв, як перша леді України стала головною героїнею свіжого випуску американського журналу Time.

Також нагадаємо, як Олена Зеленська заявила, що відсутність страху не є нормальним та пояснила, чому саме так вважає.