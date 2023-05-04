Жена президента сейчас на Даунинг-стрит

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон, где она примет участие в коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая. Там она уже встретилась с женой британского премьера Риши Сунака.

Об этом сообщает SkyNews.

"Жена президента Зеленского находится здесь для коронации, которая пройдет на этих выходных", — уточнили в Sky News.

По словам журналистов, торжественную церемонию посетят свыше 2 тысяч человек, среди которых десятки глав государств. Стоит отметить, что на неё пригласили даже КНДР, но не страну-террориста — россию.

В настоящий момент Зеленская уже ​​встретилась с женой Риши Сунака на Даунинг-стрит.

Напомним, что после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году ее престол унаследовал 74-летний принц Чарльз (Чарльз Филипп Артур Джордж) III, который взял себе новое имя. В субботу, 6 мая 2023 года, в Великобритании состоится церемония коронации.

Это будет первая коронация в стране за последние 70 лет. День коронации Елизаветы II – 2 июня 1953 года. В этот раз церемония не планируется такой же масштабной и пышной. Кроме того, длительность процесса сократилась с трех до одного часа.

Ранее мы писали о том, где смотреть церемонию коронации Чарльза III.

Также мы сообщали, что украинка победила в конкурсе на лучший логотип для короля Чарльза III. Работу презентуют на церемонии коронации .