Елена Зеленская на похоронах королевы Елизаветы II: появились первые снимки (фото)

Первая леди прибыла в Великобританию накануне похорон Елизаветы II и встретилась с представителями королевской семьи

В Великобритании в понедельник, 19 сентября, проходят похороны Елизаветы II. Церемония прощания с королевой транслируется онлайн. Среди почти 2000 гостей приглашена и супруга президента Украины, первая леди Елена Зеленская.

В связи с войной в Украине президент Владимир Зеленский не смог прибыть на прощание с королевой, это почетное право было передано его супруге. Сопровождал Елену Зеленскую в Вестминстерском аббатстве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На церемонию Елена Зеленская надела черное платье, а дополнила сдержанный лук лаконичной шляпкой и ниткой жемчуга. Волосы первой леди собраны в классический пучок. Накануне церемонии Зеленская встретилась с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, выразив скорбь по поводу несоизмеримой утраты королевы.

Отметим, что на похоронах Елизаветы II собралось 90 мировых политиков, среди которых лидеры стран. Одними из первых прибыли Джо Байден и его супруга Джилл, Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, президент Ирландии и другие. Неподалеку от французского лидера и расположились места представителей Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Украины Елена Зеленская присутствуют на государственных похоронах королевы Елизаветы II. Фото: Доминик Липински/PA

Елена Зеленская на похоронах королевы Елизаветы II

Стоит напомнить, что на похороны королевы из-за вторжения россии в Украину не были приглашены представители рф и беларуси. Мьянму также не пригласили из-за военного переворота 2021 года. Северной Корее, Ирану и Никарагуа предложили направить послов, тогда как представители Сирии, Венесуэлы и Афганистана приглашения не получили. То есть были приглашены все страны, с которыми Соединенное Королевство имеет нормальные дипломатические отношения.

Как сообщал "Телеграф", королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз. Тем временем, из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал, в котором замешаны лидеры многих стран.