Олена Зеленська на похороні королеви Єлизавети II: з’явилися перші знімки (фото)

Перша леді прибула до Великобританії напередодні похорону Єлизавети II та зустрілася з представниками королівської родини

У Великій Британії в понеділок, 19 вересня, відбувається похорон Єлизавети II. Церемонія прощання з королевою транслюється онлайн. Серед майже 2000 гостей запрошено і дружину президента України, першу леді Олену Зеленську.

Через війну в Україні президент Володимир Зеленський не зміг прибути на прощання з королевою, це почесне право було передано його дружині. Супроводжував Олену Зеленську у Вестмінстерському абатстві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На церемонію Олена Зеленська одягла чорну сукню, а доповнила стриманий лук лаконічним капелюшком і ниткою перлів. Волосся першої леді зібране в класичний пучок. Напередодні церемонії Зеленська зустрілася з принцесою Уельської Кейт Міддлтон, висловивши скорботу з приводу тяжкої втрати королеви.

Зазначимо, що на похороні Єлизавети II зібралося 90 світових політиків, серед яких лідери країн. Одними з перших прибули Джо Байден та його дружина Джилл, Емманюель Макрон і Бріжит Макрон, президент Ірландії та інші. Неподалік французького лідера і розташувалися місця представників України.

Президент Франції Еммануель Макрон та перша леді України Олена Зеленська присутні на державному похороні королеви Єлизавети II. Фото: Домінік Липінськи/PA

Олена Зеленська на похороні королеви Єлизавети II

Варто нагадати, що на похорон королеви через вторгнення росії в Україну не були запрошені представники рф і білорусі. М’янму також не запросили через воєнний переворот 2021 року. Північній Кореї, Ірану та Нікарагуа запропонували направити послів, тоді як представники Сирії, Венесуели й Афганістану запрошення не отримали. Тобто, були запрошені всі країни, з якими Сполучене Королівство має нормальні дипломатичні відносини.

Як повідомляв "Телеграф", королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз. Тим часом через похорон Єлизавети II розгорається скандал, в якому замішані лідери багатьох країн.