Украинка победила в конкурсе на лучший логотип для короля Чарльза III: работу презентуют на церемонии коронации (фото)
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Победительница родом из Одессы
В субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится одно из самых важных событий в Великобритании — коронация 74-летнего принца Чарльза III, который унаследовал престол после смерти своей матери — королевы Елизаветы II в 2022 году. И как стало известно на церемонии будет показана работа украинского дизайнера.
Как сообщает посольство Великобритании в Киеве на своей странице в Фейсбук, был проведен конкурс на лучший дизайн неофициального логотипа с наградами коронации Его Величества Короля Чарльза III, в котором победу одержала украинский дизайнер Елизавета Зубенко.
Лучшую эмблему выбирало жюри, в состав которого вошли представители Посольства, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программы дизайна, архитектуры и моды Study UK — British Council Анна Робинсон.
"Роботу выставят во время торжественного принятия по случаю коронации" — также говорится в посте посольства.
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