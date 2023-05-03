Украинка победила в конкурсе на лучший логотип для короля Чарльза III: работу презентуют на церемонии коронации (фото)

Победительница родом из Одессы

В субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится одно из самых важных событий в Великобритании — коронация 74-летнего принца Чарльза III, который унаследовал престол после смерти своей матери — королевы Елизаветы II в 2022 году. И как стало известно на церемонии будет показана работа украинского дизайнера.

Как сообщает посольство Великобритании в Киеве на своей странице в Фейсбук, был проведен конкурс на лучший дизайн неофициального логотипа с наградами коронации Его Величества Короля Чарльза III, в котором победу одержала украинский дизайнер Елизавета Зубенко.

Лучшую эмблему выбирало жюри, в состав которого вошли представители Посольства, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программы дизайна, архитектуры и моды Study UK — British Council Анна Робинсон.

"Роботу выставят во время торжественного принятия по случаю коронации" — также говорится в посте посольства.

Так выглядит работа Елизаветы Зубенко для коронации Чарльза III

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на камне Судьбы в Шотландии перед коронацией Карла III обнаружили необычные знаки. Национальная реликвия заинтересовала ученых.

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