Українка перемогла у конкурсі на найкращий логотип для короля Чарльза III: роботу презентують на церемонії коронації (фото)

Переможниця родом із Одеси

У суботу, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться одна з найважливіших подій у Великій Британії — коронація 74-річного принца Чарльза III, який успадкував престол після смерті своєї матері — королеви Єлизавети II у 2022 році. І як стало відомо, на церемонії буде показано роботу українського дизайнера.

Як повідомляє посольство Великобританії у Києві на своїй сторінці у Фейсбуку, було проведено конкурс на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагородами коронації Його Величності Короля Чарльза III, в якому перемогу здобула український дизайнер Єлизавета Зубенко.

Найкращу емблему обирало журі, до складу якого увійшли представники Посольства, голова організації BRAND UKRAINE Марія Липяцька та керівник програми дизайну, архітектури та моди Study UK – British Council Ганна Робінсон.

"Роботу виставлять під час урочистого прийняття з нагоди коронації" — також йдеться у пості посольства.

Так виглядає робота Єлизавети Зубенко для коронації Чарльза ІІІ

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