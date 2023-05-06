В цветах украинского флага: появились снимки Джилл Байден с внучкой на коронации Чарльза III (фото)

Образы первой леди США и ее внучки приятно впечатлят украинцев

В субботу, 6 мая, в Лондоне проходит коронация Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы, его супруги. Церемония начинается в 13:00 по киевскому времени, но почетные гости уже начали прибывать в Вестминстерское аббатство, среди них супруга американского президента Джилл Байден.

Как сообщает "Телеграф", первая леди США прибыла на коронацию вместе с внучкой Финнеган Байден. Образы обеих напоминают цвета украинского флага.

71-летняя Джилл Байден выбрала для события комплект из жакета и юбки голубого цвета, который дополнила аксессуаром на волосах – бантом в тон, блестящим клатчем и лаконичными туфлями. 23-летняя Финнеган надела наряд в желтых оттенках: платье, накидку, обруч с цветами, белую сумочку и туфли желтого цвета.

Джилл Байден и Финнеган Байден на коронации. Фото: Getty Images

Первая леди США. Фото: Getty Images

Напомним, старший сын королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, 74-летний принц Чарльз ІІІ станет королем 6 мая 2023 года. Его жена, Камилла, отныне будет носить титул королевы-консорт. По традиции церемония проходит в Вестминстерском аббатстве. Королевская семья обещает показать многовековые традиции, но также отобразить современные тенденции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на коронации будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Она уже успела провести в Великобритании ряд встреч.