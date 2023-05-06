Есть кондиционер и отопитель: король Чарльз проехал по Лондону в знаменитой карете (фото)

Карета Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году

В субботу, 6 мая, король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций Чарльз III и королева-консорт Камилла готовятся к коронации, которая состоится в Вестминстерском аббатстве и станет 40 коронацией монарха, прошедшей здесь с 1066 года.

Супруги проехали к аббатству на двух каретах, и если первой была позолоченная карета Gold State Coach, построенная в 1760 году, и которую использовали для коронации всех британских монархов начиная с 1830 года, пишет Carscoops, то второй оказалась более молодая версия.

Королевская карета Diamond Jubilee State Coach построена в 2010 году в Австралии. В отделке транспорта использованы кожа, дерево и позолота, а также созданы современные опции.

Фото: Getty Images

К примеру, в нее встроены кондиционер, отопитель и электростеклоподъемники, которые питаются от батарей. За комфорт езды отвечает гидравлическая подвеска.

Фото: Getty Images

Салон Diamond Jubilee State Coach декорирован дорогой кожей и сусальным золотом. В отделке использовано дерево с королевских дворцов Балморал и Осборн-хаус и некоторых британских соборов, а позолоченная корона на крыше кареты выполнена из дерева с флагманского корабля адмирала Нельсона HMS Victory.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, старший сын королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, 74-летний принц Чарльз ІІІ станет королем 6 мая 2023 года. Его жена, Камилла, отныне будет носить титул королевы-консорт. Известно, что мероприятие обошлось в 250 миллионов фунтов стерлингов, тогда как коронация Елизаветы ІІ стоила 47 миллионов в перерасчете.