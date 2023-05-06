У діамантовому намисті Єлизавети: королева-консорт Британії Камілла затьмарила всіх білосніжним образом (фото)

75-річна дружина Чарльза III одягла коронаційне кольє

Старший син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, — 74-річний Чарльз, 6 травня 2023 року стає повноправним королем Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Разом із дружиною Каміллою він зійшов на королівський трон і став 40-м королем Великої Британії.

Варто приділити увагу білому наряду Камілли, яка в буквальному значенні затьмарила всіх присутніх жінок, включаючи саму Кейт Міддлтон.

Відомо, що дружина Чарльза одягла коронаційне кольє, дебют якого відбувся 1902 року, коли королева Олександра одягла його на коронацію короля Едуарда VII. Підвіска з діамантом важить 22,48 карата, і він названий Лахорським.

Фото: Getty Images

Намисто було подаровано королеві Вікторії у 1851 році. Вона носила його на власній коронації і в кількох офіційних випадках після цього, а потім його одягала і сама Єлизавета ІІ.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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