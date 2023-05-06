В бриллиантовом ожерелье Елизаветы: королева-консорт Британии Камилла затмила всех белоснежным образом (фото)

75-летная жена Чарльза III надела коронационное колье

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, — 74-летний Чарльз, 6 мая 2023 года становится полноправным королем Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Вместе с супругой Камиллой он взошел на королевский трон и стал 40 королем Великобритании.

Стоит уделить внимание белоснежному наряду Камиллы, которая в буквальном смысле затмила всех присутствующих дам, включая саму Кейт Миддлтон.

Известно, что жена Чарльза надела коронационное колье, дебют которого состоялся в 1902 году, когда королева Александра надела его на коронацию короля Эдуарда VII. Подвеска с бриллиантом весит 22,48 карата, и названый он Лахорским.

Фото: Getty Images

Ожерелье было подарено королеве Виктории в 1851 году. Она носила его на своей собственной коронации и в нескольких официальных случаях после этого, а потом его надевала и сама Елизавета II.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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