В серьгах принцессы Дианы: Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и детьми прибыли на коронацию Чарльза III (фото)

Торжественные наряды семьи Уэльских продуманы до деталей

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон прибыли на церемонию коронации Чарльза III, которая проходит 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Вместе с ними присутствуют на мероприятии дети – 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта, 5-летний принц Луи.

Как сообщает "Телеграф", 40-летний принц Уильям одет в парадную форму валлийской гвардии, а 41-летняя принцесса Кейт осталась верна дизайнеру своего свадебного платья — Alexander McQueen.

Образа Кейт Миддлтон на церемонии коронации ждал весь мир. И хотя принцесса не надела тиару, ее наряд великолепен. Для исторического события она выбрала платье цвета слоновой кости, традиционную мантию и роскошный головной убор Jess Collett x Alexander McQueen. Кроме того, на Кейт семейные драгоценности: серьги с жемчугом и бриллиантами принцессы Дианы и ожерелье Георга VI, которое носила сама Елизавета II. К слову, на Шарлотте тоже платье от Alexander McQueen и уменьшенная копия аксессуара на голове, как у ее мамы.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Луи и Шарлотта. Фото: Getty Images

Роскошный головной убор принцессы Уэльской. Фото: Getty Images

Традиционные мантии - обязательный атрибут. Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта и принц Луи. Фото: Getty Images

Принц Джордж, старший сын Уэльских, исполняет роль одного из пажей своего дедушки. Будущий монарх непосредственно принимал участие в церемонии коронации.

Принц Джордж, как всегда сама непосредственность. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что на историческом событии в Вестминстерском аббатстве присутствует первая леди Украины Елена Зеленская. Супруга украинского президента продемонстрировала элегантный наряд от отечественного бренда.