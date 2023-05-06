У сережках принцеси Діани: Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом і дітьми прибули на коронацію Чарльза III (фото)
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Урочисте вбрання сім’ї Уельських продумано до деталей
Принц Уельський Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон прибули на церемонію коронації Чарльза III, яка проходить 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Разом із ними присутні на заході діти – 9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта, 5-річний принц Луї.
Як повідомляє "Телеграф", 40-річний принц Вільям одягнений у парадну форму валлійської гвардії, а 41-річна принцеса Кейт залишилася вірною дизайнерові своєї весільної сукні — Alexander McQueen.
Образу Кейт Міддлтон на церемонії коронації чекав увесь світ. І хоча принцеса не одягла тіару, її вбрання чудове. Для історичної події вона вибрала сукню кольору слонової кістки, традиційну мантію та розкішний головний убір Jess Collett x Alexander McQueen. Крім того, на Кейт сімейні коштовності: сережки з перлами та діамантами принцеси Діани й намисто Георга VI, яке носила сама Єлизавета II. До речі, на Шарлотті теж сукня від Alexander McQueen та зменшена копія аксесуара на голові, як у її мами.
Принц Джордж, старший син Уельських, виконує роль одного з пажів свого дідуся. Майбутній монарх безпосередньо брав участь у церемонії коронації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на історичній події у Вестмінстерському абатстві присутня перша леді України Олена Зеленська. Дружина українського президента продемонструвала елегантне вбрання від вітчизняного бренду.