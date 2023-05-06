Букингемский дворец поставил Елену Зеленскую на особенное место (фото, видео)

В Британии особыми моментами заявляют о поддержке Украины

В эту субботу, 6 мая, в лондонском Вестминстерском аббатстве состоится коронация Чарльза ІІІ. На фоне подготовок к официальному мероприятию Букингемский дворец всячески намекает о том, что он поддерживает Украину в ее борьбе с россией.

Так, на официальной странице The Royal Family появились фотографии с приема в Букингемском дворце 5 мая для зарубежных гостей, которые приехали на коронацию старшого сына королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года.

На мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Именно кадр с Чарльзом III и украинской делегацией Букингемский дворец решил поставить в галерее самой первой.

Елена Зеленская с премьер-министром Денисом Шмыгалем на встрече с Чарльзом III. Фото: Getty Images

Кроме того, приятно удивил и интерьер внутри Вестминстерского аббатства, где будет проводиться коронация короля Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Как видно на видео, предоставленное на официальной странице королевской семьи Великобритании, вокруг украшенного трона постелены ковры синего и желтого цветов, как в украинском флаге. На желтом покрытии расставлены кресла для королевских членом семьи, обтянуты тканью синего цвета.

Такой красивый жест церемонии отметила и украинская предпринимательница, блогерша и основательница проекта Made in Ukraine Юлия Савостина. "Специально пересмотрела все знаковые события в Вестминстерском аббатстве за последние годы. На всех мероприятиях там была родная плиточка, на венчании Кейт и Уильяма – красная дорожка, немного прикрывавшая черно-белую плитку", — подметила Савостина.

Вестминстерское аббатство готово к коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы

Венчание Кейт и Уильяма в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года. Фото: Getty Images

Напомним, что на церемонию коронации Чарльза III были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила. Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.