Уже в Лондоне: стало известно, кто из чиновников составит Зеленской компанию на коронации Чарльза III

Мероприятие состоится уже завтра, 6 мая

Первая леди Украины Елена Зеленская накануне прибыла в Лондон (Англия ), где она примет участие в запланированной на 6 мая коронации Чарльза III. Совместно с супругой президента на мероприятии будет присутствовать и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом в пятницу, 5 мая, он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что уже приступил к работе в Лондоне.

По словам украинского министра, сегодня у него запланирован ряд встреч, главная цель которых — укрепление отношений с одним из ключевых союзников Украины.

"С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Чарльза ІІІ. Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на россию", — написал он.

Ранее Телеграф сообщал, что на церемонию коронации Чарльза III, который сойдет на престол после смерти королевы Елизаветы II, были приглашены даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила.

Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.

Ранее мы также писали, где можно посмотреть церемонию коронации Чарльза III.