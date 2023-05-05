Лайфхак, как из пижамы сделать лук: жена премьер-министра Британии удивила стильным образом (фото)
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Акшата Мурти появилась в пижамной рубашке украинского бренда
В четверг, 4 мая, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти.
В то время как супруга президента Украины Владимира Зеленского выбрала для официальной встречи строгий костюм темного цвета, Акшата Мурти предпочла для выхода на Даунинг-стрит голубую рубашку и коричневые брюки. Именно голубая рубашка женщины и привлекла внимание СМИ.
Дело в том, что ею оказалась пижамная рубашка украинского бренда The Sleeper. Стоимость вещи, как указано на сайте компании, составляет 250 долларов (более 9 тысяч грн). Это одежда для сна из шелка и перьев страуса на пуговицах, в которой можно выйти в свет.
"О бренде пишет New York Times і Vogue USA. Носят ночные костюмы марки Пэрис Хилтон, Рианна и Кэти Пери", — пишет Телеграм-канал Harley Quinn.
Ранее "Телеграф" сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская накануне прибыла в Лондон, где она примет участие в запланированной на 6 мая коронации Чарльза III. Совместно с супругой президента на мероприятии будет присутствовать и премьер-министр Денис Шмыгаль.
На церемонию коронации Чарльза III, который сойдет на престол после смерти королевы Елизаветы II, были приглашены даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила.