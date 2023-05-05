Лайфхак, як із піжами зробити лук: дружина прем’єр-міністра Британії здивувала стильним образом (фото)

Акшата Мурті з’явилася у піжамній сорочці українського бренду

У четвер, 4 травня, перша леді України Олена Зеленська зустрілася із дружиною прем’єр-міністра Великої Британії Акшатой Мурті.

У той час як дружина президента України Володимира Зеленського обрала для офіційної зустрічі суворий костюм темного кольору, Акшата Мурті віддала перевагу для виходу на Даунінг-стріт блакитній сорочці і коричневим штанам. Саме блакитна сорочка жінки привернула увагу ЗМІ.

Річ у тім, що нею виявилася піжамна сорочка українського бренду The Sleeper. Вартість речі, як зазначено на сайті компанії, становить 250 доларів (понад 9 тисяч грн). Це одяг для сну з шовку і пір’я страуса на ґудзиках, в якому можна вийти у світ.

Фото: Getty Images

"Про бренд пише New York Times і Vogue USA. Носять нічні костюми марки Періс Хілтон, Ріанна та Кеті Пері", — пише Телеграм-канал Harley Quinn.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша леді України Олена Зеленська напередодні прибула до Лондона, де візьме участь у запланованій на 6 травня коронації Чарльза III. Спільно з дружиною президента на заході буде присутній і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На церемонію коронації Чарльза ІІІ, який зійде на престол після смерті королеви Єлизавети ІІ, були запрошені навіть представники Китаю. Натомість росія запрошення не отримала.