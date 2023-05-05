Уже в Лондоні: стало відомо, хто із урядовців складе компанію Зеленській на коронації Чарльза III

Захід відбудеться вже завтра, 6 травня

Перша леді України Олена Зеленська напередодні прибула до Лондона (Англія), де вона візьме участь у коронації Чарльза ІІІ, яка запланована на 6 травня. Спільно з дружиною президента на заході буде присутній і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це у п'ятницю, 5 травня, він повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що вже розпочав роботу у Лондоні.

За словами українського міністра, сьогодні у нього запланована низка зустрічей головна мета яких — зміцнення відносин з одним із ключових союзників України.

"Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на росію", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на церемонію коронації Чарльза III, який зійде на престол після смерті королеви Єлизавети II, були запрошені навіть представники Китаю. Водночас росія запрошення не отримала.

Також нагадаємо, як Велика Британія готується до заходів до проведення урочистої церемонії коронації.

Раніше ми також писали, де можна буде подивитись церемонію коронації Чарльза III.