Букінгемський палац поставив Олену Зеленську на особливе місце (фото, відео)

У Британії особливими моментами заявляють про підтримку України

Цієї суботи, 6 травня, у лондонському Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація Чарльза ІІІ. На тлі підготовок до офіційного заходу Букінгемський палац всіляко натякає на те, що він підтримує Україну в її боротьбі з росією.

Так, на офіційній сторінці The Royal Family з’явилися фотографії з прийому у Букінгемському палаці 5 травня для закордонних гостей, які приїхали на коронацію старшого сина королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року.

На заході були присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Саме кадр із Чарльзом III та українською делегацією Букінгемський палац вирішив поставити у галереї найпершою.

Олена Зеленська із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем на зустрічі з Чарльзом III. Фото: Getty Images

Крім того, приємно здивував і інтер’єр усередині Вестмінстерського абатства, де проводитиметься коронація короля Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Як видно на відео, наданому на офіційній сторінці королівської родини Великої Британії, навколо прикрашеного трону постелені килими синього та жовтого кольорів, як в українському прапорі. На жовтому покритті розставлені крісла для королівських членів сім’ї, обтягнуті тканиною синього кольору.

Такий гарний жест церемонії відзначила і українська підприємниця, блогерка та засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна. "Спеціально передивилася всі знакові події в Вестмінстерському абатстві за останні роки. На всіх заходах там була рідна плиточка, на вінчанні Кейт і Вільяма — червона доріжка, яка трохи прикривала чорно-білу плитку", — зауважила Савостина.

Вестмінстерське абатство готове до коронації короля Чарльза III та королеви Камілли

Вінчання Кейт та Вільяма у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на церемонію коронації Чарльза III було запрошено представників України і навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала. Також нагадаємо, як Велика Британія готується до заходів щодо проведення урочистої церемонії коронації.