В ярко-солнечном наряде: Юлия Санина впечатлила образом на гранд-финале "Евровидения 2023" (фото)

Украинская певица надела эффектное платье яркого цвета

В Ливерпуле 13 мая 2023 года проходит гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение, одной из ведущих которого стала украинская исполнительница, фронтфумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Каждый эфир артистка не перестает удивлять зрителей потрясающими нарядами и финал не стал исключением.

Юлия Санина выбрала эффектное платье ярко желтого цвета, которое в сочетании с нарядом в синих цветах второй ведущей Алиши Диксон напоминают украинский флаг. И по традиции платье украинская певица выбрала украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

Отметим, что еще одной "фанаткой" дизайнера Кати Сильченко является первая леди Украины Елена Зеленская. К примеру, в наряде от того же бренда The Coat супруга президента Украины появилась на коронации Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступят под 19 номером в финале 13 мая. Пока что букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе.

Также "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть трансляцию конкурса и как могут проголосовать за фаворита украинцы и жители других стран.