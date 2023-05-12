Кто из участников "Евровидения 2023" в тройке лучших победителя: финалисты и их песни (видео)

Позиция группы Tvorchi из Украины не изменилась

Букмекеры второй день не меняют тройку лидеров песенного конкурса "Евровидение-2023", финал которого состоится в Ливерпуле в субботу, 13 мая. Представители Украины – группа TVORCHI держатся на третьем месте в рейтинге.

Как отмечено на сайте eurovisionworld.com, на первом месте также находится представительница Швеции — певица Loreen с конкурсной песней Tattoo. До ее появления победу прочили Украине, но она "сместила" Украину с лидирующего места.

И неудивительно – Loreen уже побеждала на "Евровидении". В 2012 году с песней Euphoria она заняла первое место.

На втором месте — певец из Финляндии Käärijä, разорвавший сцену песней Cha Cha Cha. Музыкант вообще славится своими энергичными и живыми выступлениями и эксцентричными проделками.

Его песни часто посвящены простым вещам – взрослой жизни, вечеринкам. В частности, Cha Cha Cha рассказывает о долгожданной вечеринке и зажигательных танцах после тяжелой рабочей недели.

Третье место букмекеры прочат группе Tvorchi из Украины. Совсем недавно они занимали четвёртое место, но вошли в тройку лидеров и потеснили представительницу Франции La Zarra с песней Évidemment.

Коллектив состоит из двух ребят – саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни. Группа основана сравнительно недавно — в 2018 году, однако они довольно быстро стали популярными. О Tvorchi заговорили еще во время первой попытки "штурмовать" Евровидение в 2020 году, но тогда они проиграли группе Go-A.

В пятницу, 12 мая, стало известно о порядке выступления участников во время финала песенного конкурса Евровидения, который состоится 13 мая в Ливерпуле. Украинская группа Tvorchi будет выступать под номером 19.