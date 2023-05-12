Хто з учасників "Євробачення 2023" у трійці найкращих на переможця: фіналісти та їхні пісні (відео)

Позиція групи Tvorchi з України не змінилась

Букмекери другий день не змінюють трійку лідерів пісенного конкурсу "Євробачення-2023", фінал якого відбудеться в Ліверпулі у суботу, 13 травня. Представники України — група TVORCHI тримаються на третьому місці у рейтингу.

Як зазначено на сайті eurovisionworld.com, на першому місці так само знаходиться представниця Швеції — співачка Loreen з конкурсною піснею Tattoo. До її появи перемогу пророкували Україні, але вона "змістила" Україну із лідируючого місця.

І не дивно — Loreen вже перемагала на "Євробаченні". У 2012 році з піснею Euphoria вона посіла перше місце.

На другому місці — співак із Фінляндії Käärijä, який розірвав сцену піснею Cha Cha Cha. Музикант взагалі славиться своїми енергійними та живими виступами та ексцентричними витівками.

Його пісні часто присвячені простим речам — дорослому життю, вечіркам. Зокрема, Cha Cha Cha розповідає про довгоочікувану вечірку та запальні танці після тяжкого робочого тижня.

Третє місце букмекери пророкують групі Tvorchi з України. Зовсім недавно вони займали четверте місце, але увійшли в трійку лідерів та потіснили представницю Франції La Zarra із піснею Évidemment.

Колектив складається із двох хлопців — саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні. Гурт засновано порівняно недавно — у 2018 році, проте вони досить швидко стали популярними. Про Tvorchi заговорили ще під час їхньої першої спроби "штурмувати" Євробачення у 2020 році, але тоді вони програли гурту Go-A.

В п'ятницю, 12 травня, вже стало відомо про порядок виступу учасників під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Український гурт Tvorchi буде виступатиме під номером 19.