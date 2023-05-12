Співала в окупованому Криму з Басковим: представниця Естонії на "Євробаченні 2023" неприємно здивувала українців (фото, відео)

Аліка Мілова, яка виступає на підтримку України, брала участь у дитячій "Новій хвилі 2015"

Цього четверга стали відомі фіналісти пісенного конкурсу "Євробачення 2023" від другого півфіналу. У десятці опинилися країни, які боротимуться за перемогу у гранд-фіналі, що відбудеться вже у суботу, 13 травня. Серед щасливчиків опинилась Естонія, яку представляє 20-річна співачка Alika (Аліка Мілова) із піснею Bridges.

Дівчина дає інтерв’ю, в яких говорить про любов до України та підтримку наших громадян, які страждають від війни з росією. Також Аліка заявляє, що тут має багато родичів, зокрема в Києві.

"Бажаю вам продовжувати цю підтримку, багато кохання та можливості насолоджуватися кожним моментом вашого життя та здобути своє щастя. Будьте сильні, люблю вас! Я вірю, що скоро приїду в Україну, мирну Україну", — заявила молода співачка в інтерв’ю 24tv.ua. Проте не всі її українські шанувальники знають, що у 2015 році, вже після окупації рф Криму, Аліка Мілова виступила на півострові в шоу "Дитяча Нова хвиля" в "Артеку". На одній сцені виконавиця заспівала з путіністами Миколою Басковим і Жасмін.

Про цю дуже неприємну історію написало видання magicnet, а в підтвердженні новини на YouTube є відео запису спільного виступу Мілової з російським пропагандистом, який закликає вбивати мирних українців і активно підтримує агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна. На сцені дівчинка виконала "Все цветы" ("Всі квіти").

"Враженнями від спілкування з зірками Аліка ділиться скупо, відзначаючи лише "що всі зірки дуже різні, але всі доброзичливі". Правда, все ж таки не стримує дівчинка емоцій, "Агутін і Алсу дуже товариські, а Басков — дуже веселий. Жасмин добра і чарівна!", — передає видання.

Українці обурюються і пишуть у мережі, щоб Аліка попросила вибачення за свої відвідини окупованого росією Криму у 2015 році та виступ разом з путіністами. "Естонія, знайшла кого відправляти. Хоча б принесла вибачення за виступ 2015 року в окупованому Криму ", — пишуть у коментарях Телеграм-каналу Євробачення Україна.

Нагадаємо, що організатори "Євробачення 2023" могли відмовити президентові України Володимиру Зеленському у промові попри те, що пісенний конкурс цього року проводиться на правах нашої країни. Саме через повномасштабне вторгнення країни-агресорки "Євробачення" перенесли до Великої Британії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.