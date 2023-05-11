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Другий півфінал Євробачення 2023: де і коли дивитись онлайн-трансляцію (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
11 травня пройде друга частина Євробачення Новина оновлена 11 травня 2023, 09:06
11 травня пройде друга частина Євробачення. Фото Колаж "Телеграфу"

За підсумками другого півфіналу стануть відомі всі фіналісти

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі пройде друга частина міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, яке у 2023 році Англія приймає від імені України. Зазначимо, що у другому півфіналі Україна виступатиме також не буде, адже ми автоматично проходимо у фінал, проте з нашими представниками, гуртом TVORCHI, буде невелике знайомство.

"Телеграф" розповідає, коли та о котрій починається другий півфінал Євробачення 2023, щоб ви нічого не пропустили. Також ми зазначимо, де можна його подивитися.

Євробачення 2023: дата та час другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у четвер, 11 травня, на тій же арені Liverpool, о 22:00 за київським часом. На сцені міжнародного конкурсу боротимуться ще 16 країн, але лише 10 із них пройдуть у фінал. Все вирішить голосування глядачів.

Зазначимо, що Україна під час другого півфіналу голосує, як і Іспанія і Великобританія. Німеччина, Франція та Італія голосували в першому півфіналі, 9 травня. У фіналі голосувати можуть усі країни.

Список країн другого півфіналу Євробачення

Порядок виступів країн-учасників на Євробаченні 2023 року визначило жеребкування напередодні.​

Порядок виступу країн у другому півфіналі Євробачення 2023
Порядок виступу країн у другому півфіналі Євробачення 2023

У другому півфіналі Євробачення 11 травня 2023 року виступають:

  • Данія - Reiley — Breaking My Heart;
  • Вірменія - Brunette — Future Lover;
  • Румунія - Theodor Andrei — DGT (Off and On);
  • Естонія - Alika — Bridges;
  • Бельгія - Gustaph — Because Of You;
  • Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  • Ісландія - Diljá — Power;
  • Греція - Victor Vernicos — What They Say;
  • Польща – Blanka – Solo;
  • Словенія - Joker Out — Carpe Diem;
  • Грузія - Iru — Echo;
  • Сан-Марино - Piqued Jacks — Like An Animal;
  • Австрія - Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
  • Албанія - Albina & Familja Kelmendi — Duje;
  • Литва - Monika Linkyte — Stay;
  • Австралія - Voyager — Promise.

Де дивитись Євробачення 11 травня 2023

Трансляцію першого фіналу проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного":

Додамо, що переможець Євробачення 2023 року стане відомим 13 травня на гранд-фіналі в Ліверпулі. Букмекери вже озвучили можливих претендентів на перемогу, про що раніше повідомляв "Телеграф".

Також "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023 року, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.

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#Євробачення #Другий півфінал #Другий півфінал Євробачення