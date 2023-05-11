Другий півфінал Євробачення 2023: де і коли дивитись онлайн-трансляцію (відео)
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За підсумками другого півфіналу стануть відомі всі фіналісти
У четвер, 11 травня, у Ліверпулі пройде друга частина міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, яке у 2023 році Англія приймає від імені України. Зазначимо, що у другому півфіналі Україна виступатиме також не буде, адже ми автоматично проходимо у фінал, проте з нашими представниками, гуртом TVORCHI, буде невелике знайомство.
"Телеграф" розповідає, коли та о котрій починається другий півфінал Євробачення 2023, щоб ви нічого не пропустили. Також ми зазначимо, де можна його подивитися.
Євробачення 2023: дата та час другого півфіналу
Другий півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у четвер, 11 травня, на тій же арені Liverpool, о 22:00 за київським часом. На сцені міжнародного конкурсу боротимуться ще 16 країн, але лише 10 із них пройдуть у фінал. Все вирішить голосування глядачів.
Зазначимо, що Україна під час другого півфіналу голосує, як і Іспанія і Великобританія. Німеччина, Франція та Італія голосували в першому півфіналі, 9 травня. У фіналі голосувати можуть усі країни.
Список країн другого півфіналу Євробачення
Порядок виступів країн-учасників на Євробаченні 2023 року визначило жеребкування напередодні.
У другому півфіналі Євробачення 11 травня 2023 року виступають:
- Данія - Reiley — Breaking My Heart;
- Вірменія - Brunette — Future Lover;
- Румунія - Theodor Andrei — DGT (Off and On);
- Естонія - Alika — Bridges;
- Бельгія - Gustaph — Because Of You;
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Ісландія - Diljá — Power;
- Греція - Victor Vernicos — What They Say;
- Польща – Blanka – Solo;
- Словенія - Joker Out — Carpe Diem;
- Грузія - Iru — Echo;
- Сан-Марино - Piqued Jacks — Like An Animal;
- Австрія - Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
- Албанія - Albina & Familja Kelmendi — Duje;
- Литва - Monika Linkyte — Stay;
- Австралія - Voyager — Promise.
Де дивитись Євробачення 11 травня 2023
Трансляцію першого фіналу проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного":
- канал "Суспільне Культура" ,
- офіційний Facebook-аккаунт "Євробачення Україна" ,
- сайт "Суспільне Євробачення" ,
- YouTube-канали "Євробачення Україна" та Eurovision Song Contest.
- у додатку "Дія" у розділі "Дія.TV".
Додамо, що переможець Євробачення 2023 року стане відомим 13 травня на гранд-фіналі в Ліверпулі. Букмекери вже озвучили можливих претендентів на перемогу, про що раніше повідомляв "Телеграф".
Також "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023 року, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.