Другий півфінал Євробачення 2023: де і коли дивитись онлайн-трансляцію (відео)

За підсумками другого півфіналу стануть відомі всі фіналісти

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі пройде друга частина міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, яке у 2023 році Англія приймає від імені України. Зазначимо, що у другому півфіналі Україна виступатиме також не буде, адже ми автоматично проходимо у фінал, проте з нашими представниками, гуртом TVORCHI, буде невелике знайомство.

"Телеграф" розповідає, коли та о котрій починається другий півфінал Євробачення 2023, щоб ви нічого не пропустили. Також ми зазначимо, де можна його подивитися.

Євробачення 2023: дата та час другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення 2023 року відбудеться у четвер, 11 травня, на тій же арені Liverpool, о 22:00 за київським часом. На сцені міжнародного конкурсу боротимуться ще 16 країн, але лише 10 із них пройдуть у фінал. Все вирішить голосування глядачів.

Зазначимо, що Україна під час другого півфіналу голосує, як і Іспанія і Великобританія. Німеччина, Франція та Італія голосували в першому півфіналі, 9 травня. У фіналі голосувати можуть усі країни.

Список країн другого півфіналу Євробачення

Порядок виступів країн-учасників на Євробаченні 2023 року визначило жеребкування напередодні.​

Порядок виступу країн у другому півфіналі Євробачення 2023

У другому півфіналі Євробачення 11 травня 2023 року виступають:

Данія - Reiley — Breaking My Heart;

Reiley — Breaking My Heart; Вірменія - Brunette — Future Lover;

Brunette — Future Lover; Румунія - Theodor Andrei — DGT (Off and On);

Theodor Andrei — DGT (Off and On); Естонія - Alika — Bridges;

- Alika — Bridges; Бельгія - Gustaph — Because Of You;

Gustaph — Because Of You; Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;

Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Ісландія - Diljá — Power;

Diljá — Power; Греція - Victor Vernicos — What They Say;

- Victor Vernicos — What They Say; Польща – Blanka – Solo;

Blanka – Solo; Словенія - Joker Out — Carpe Diem;

Joker Out — Carpe Diem; Грузія - Iru — Echo;

- Iru — Echo; Сан-Марино - Piqued Jacks — Like An Animal;

Piqued Jacks — Like An Animal; Австрія - Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албанія - Albina & Familja Kelmendi — Duje;

Albina & Familja Kelmendi — Duje; Литва - Monika Linkyte — Stay;

Monika Linkyte — Stay; Австралія - Voyager — Promise.

Де дивитись Євробачення 11 травня 2023

Трансляцію першого фіналу проведуть офіційні платформи конкурсу та "Суспільного":

Додамо, що переможець Євробачення 2023 року стане відомим 13 травня на гранд-фіналі в Ліверпулі. Букмекери вже озвучили можливих претендентів на перемогу, про що раніше повідомляв "Телеграф".

Також "Телеграф" повідомляв, що Tvorchi з треком Heart of Steel автоматично пройшли у фінал Євробачення 2023 року, який відбудеться 13 травня. Український учасник виступає під 19 номером. У гранд-фіналі на глядачів чекають сюрпризи та виступи українських зірок, у тому числі представників нашої країни на Євробаченні у минулі роки.