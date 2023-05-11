Второй полуфинал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн-трансляцию (видео)

По итогу второго полуфинала станут известны все финалисты

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле пройдет вторая часть международного песенного конкурса Евровидение, которое в 2023 году Англия принимает от имени Украины. Отметим, что во втором полуфинале Украина выступать также не будет, ведь мы автоматически проходим в финал, однако с нашими представителями, группой TVORCHI, буде небольшое знакомство.

"Телеграф" рассказывает, когда и во сколько начинается второй полуфинал Евровидения 2023, чтобы вы ничего не пропустили. Также мы отметим, где можно будет его посмотреть.

Евровидение 2023: дата и время второго полуфинала

Второй полуфинал Евровидения 2023 состоится в четверг, 11 мая, на все той же арене Liverpool, в 22:00 по киевскому времени. На сцене международного конкурса будут бороться еще 16 стран, но только 10 из них пройдут в финал. Все решит зрительское голосование.

Отметим, что Украина во время второго полуфинала голосует, так же как и Испания и Великобритания. Германия, Франция и Италия — голосовали в первом полуфинале, 9 мая. В финале же голосовать могут все страны.

Список стран второго полуфинала Евровидения

Порядок выступлений стран-участников на Евровидении 2023 определила жеребьевка накануне. ​

Порядок выступления стран во втором полуфинале Евровидения 2023

Во втором полуфинале Евровидения 11 мая 2023 года выступают:

Дания — Reiley — Breaking My Heart;

Reiley — Breaking My Heart; Армения — Brunette — Future Lover;

Brunette — Future Lover; Румыния — Theodor Andrei — DGT (Off and On);

Theodor Andrei — DGT (Off and On); Эстония — Alika — Bridges;

— Alika — Bridges; Бельгия — Gustaph — Because Of You;

Gustaph — Because Of You; Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;

Andrew Lambrou — Break A Broken Heart; Исландия — Diljá — Power;

Diljá — Power; Греция — Victor Vernicos — What They Say;

— Victor Vernicos — What They Say; Польша — Blanka — Solo;

Blanka — Solo; Словения — Joker Out — Carpe Diem;

Joker Out — Carpe Diem; Грузия — Iru — Echo;

— Iru — Echo; Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal;

Piqued Jacks — Like An Animal; Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje;

Albina & Familja Kelmendi — Duje; Литва — Monika Linkyte — Stay;

Monika Linkyte — Stay; Австралия — Voyager — Promise.

Где смотреть Евровидение 11 мая 2023

Трансляцию первого финала проведут официальные платформы конкурса и "Суспильного":

​Добавим, что победитель Евровидения 2023 станет известен 13 мая на гранд-финале в Ливерпуле. Букмекеры уже озвучили возможных претендентов на победу, о чем ранее сообщал "Телеграф".

Также "Телеграф" сообщал, что Tvorchi с треком Heart of Steel автоматически прошли в финал Евровидения 2023, который состоится 13 мая. Украинский участник выступает под 19 номером. В гранд-финале зрителей ожидают сюрпризы и выступления украинских звезд, в том числе представителей нашей страны на Евровидении в прошлые годы.