Второй полуфинал Евровидения 2023: где и когда смотреть онлайн-трансляцию (видео)
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По итогу второго полуфинала станут известны все финалисты
В четверг, 11 мая, в Ливерпуле пройдет вторая часть международного песенного конкурса Евровидение, которое в 2023 году Англия принимает от имени Украины. Отметим, что во втором полуфинале Украина выступать также не будет, ведь мы автоматически проходим в финал, однако с нашими представителями, группой TVORCHI, буде небольшое знакомство.
"Телеграф" рассказывает, когда и во сколько начинается второй полуфинал Евровидения 2023, чтобы вы ничего не пропустили. Также мы отметим, где можно будет его посмотреть.
Евровидение 2023: дата и время второго полуфинала
Второй полуфинал Евровидения 2023 состоится в четверг, 11 мая, на все той же арене Liverpool, в 22:00 по киевскому времени. На сцене международного конкурса будут бороться еще 16 стран, но только 10 из них пройдут в финал. Все решит зрительское голосование.
Отметим, что Украина во время второго полуфинала голосует, так же как и Испания и Великобритания. Германия, Франция и Италия — голосовали в первом полуфинале, 9 мая. В финале же голосовать могут все страны.
Список стран второго полуфинала Евровидения
Порядок выступлений стран-участников на Евровидении 2023 определила жеребьевка накануне.
Во втором полуфинале Евровидения 11 мая 2023 года выступают:
- Дания — Reiley — Breaking My Heart;
- Армения — Brunette — Future Lover;
- Румыния — Theodor Andrei — DGT (Off and On);
- Эстония — Alika — Bridges;
- Бельгия — Gustaph — Because Of You;
- Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
- Исландия — Diljá — Power;
- Греция — Victor Vernicos — What They Say;
- Польша — Blanka — Solo;
- Словения — Joker Out — Carpe Diem;
- Грузия — Iru — Echo;
- Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal;
- Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
- Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje;
- Литва — Monika Linkyte — Stay;
- Австралия — Voyager — Promise.
Где смотреть Евровидение 11 мая 2023
Трансляцию первого финала проведут официальные платформы конкурса и "Суспильного":
- канал "Суспільне Культура",
- официальный Facebook-аккаунт "Євробачення Україна",
- сайт "Суспільне Євробачення",
- YouTube-каналы "Євробачення Україна" и Eurovision Song Contest.
- в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".
Добавим, что победитель Евровидения 2023 станет известен 13 мая на гранд-финале в Ливерпуле. Букмекеры уже озвучили возможных претендентов на победу, о чем ранее сообщал "Телеграф".
Также "Телеграф" сообщал, что Tvorchi с треком Heart of Steel автоматически прошли в финал Евровидения 2023, который состоится 13 мая. Украинский участник выступает под 19 номером. В гранд-финале зрителей ожидают сюрпризы и выступления украинских звезд, в том числе представителей нашей страны на Евровидении в прошлые годы.