Хто пройшов у фінал "Євробачення 2023" після другої частини конкурсу: десятка найкращих виконавців (відео)

Названо конкурентів України у гранд-фіналі

У Ліверпулі в четвер, 11 травня, пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023", де за вихід у гранд-фінал боролись 16 країн. Усього 10 із них боротимуться за перемогу 13 травня, і де єврофани побачать живий виступ українського дуету TVORCHI із конкурсною піснею Heart of Steel.

Нагадаємо, що представники України не виступали, але самі українці голосували цього дня. Ми автоматично потрапили у фінал на правах країни, що перемогла, у 2022 році. Так, хто став конкурентами України у гранд-фіналі за результатами другого півфіналу, розповідає "Телеграф". Відзначимо відразу, що результати півфіналу визначалися лише завдяки голосам глядачів без урахування оцінок журі.

Євробачення 2023: хто з другого півфіналу пройшов у фінал

Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje

Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Естонія — Alika — Bridges

Бельгія — Gustaph — Because Of You

Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Литва — Monika Linkyte — Stay

Польща – Blanka – Solo

Австралія — Voyager — Promise

Вірменія — Brunette — Future Lover

Словенія — Joker Out — Carpe Diem

Раніше "Телеграф" розповідав, що український гурт TVORCHI провів першу репетицію на сцені в Ліверпулі. Їхній номер та костюми відрізняється від того, що українці запам’ятали на Нацвідборі.