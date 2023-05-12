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Хто пройшов у фінал "Євробачення 2023" після другої частини конкурсу: десятка найкращих виконавців (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Виконавиці від Австралії у гранд-фіналі Євробачення 2023 Новина оновлена 12 травня 2023, 00:23
Виконавиці від Австралії у гранд-фіналі Євробачення 2023. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Названо конкурентів України у гранд-фіналі

У Ліверпулі в четвер, 11 травня, пройшов другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023", де за вихід у гранд-фінал боролись 16 країн. Усього 10 із них боротимуться за перемогу 13 травня, і де єврофани побачать живий виступ українського дуету TVORCHI із конкурсною піснею Heart of Steel.

Нагадаємо, що представники України не виступали, але самі українці голосували цього дня. Ми автоматично потрапили у фінал на правах країни, що перемогла, у 2022 році. Так, хто став конкурентами України у гранд-фіналі за результатами другого півфіналу, розповідає "Телеграф". Відзначимо відразу, що результати півфіналу визначалися лише завдяки голосам глядачів без урахування оцінок журі.

Євробачення 2023: хто з другого півфіналу пройшов у фінал

  • Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje
  • Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  • Естонія — Alika — Bridges
  • Бельгія — Gustaph — Because Of You
  • Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
  • Литва — Monika Linkyte — Stay
  • Польща – Blanka – Solo
  • Австралія — Voyager — Promise
  • Вірменія — Brunette — Future Lover
  • Словенія — Joker Out — Carpe Diem

Раніше "Телеграф" розповідав, що український гурт TVORCHI провів першу репетицію на сцені в Ліверпулі. Їхній номер та костюми відрізняється від того, що українці запам’ятали на Нацвідборі.

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#Євробачення #Фіналісти