Хто виступає у другому півфіналі Євробачення 2023: список країн-учасниць (відео)

Сьогодні глядачі оберуть другу десятку фіналістів конкурсу, які стануть суперниками України

У четвер, 11 травня 2023 року, на сцену Ліверпуля вийдуть 16 країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. У другому півфіналі голосування глядачів визначить другу десятку фіналістів, гранд-фінал відбудеться вже 13 травня, в суботу.

Список учасників другого півфіналу Євробачення та порядок їх виступів 11 травня – дивіться у нашому матеріалі. Однією із ведучих шоу знову буде Юлія Саніна, яка підкорила своїм вбранням єврофанів на минулому етапі конкурсу.

Учасники другого півфіналу Євробачення 2023

Жеребкування визначило порядок, у якому конкурсанти продемонструють свої номери на сцені у Ліверпулі. Так, 11 травня ми побачимо 16 країн у такій хронології:

Данія — Reiley — Breaking My Heart Вірменія — Brunette — Future Lover Румунія — Theodor Andrei — DGT (Off and On) Естонія — Alika — Bridges Бельгія — Gustaph — Because Of You Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія — Diljá — Power Греція — Victor Vernicos — What They Say Польща – Blanka – Solo Словенія — Joker Out — Carpe Diem Грузія — Iru — Echo Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва — Monika Linkyte — Stay Австралія — Voyager — Promise

Десять із 16 вищевказаних країн отримають право виступати у фіналі. Вони приєднаються до десятки фіналістів, обраної за підсумками першого півфіналу 9 травня. Також у фіналі беруть участь країни "великої п’ятірки" (Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція) та переможець минулого року, тобто Україна.

Зазначимо, 11 травня Україна має право голосувати на Євробаченні. Разом із нашою країною свої голоси віддають дві країни "великої п’ятірки" — Велика Британія та Іспанія, країни-учасниці й глядачі з інших держав, яким цього року дозволили голосувати через офіційний додаток конкурсу.

Раніше "Телеграф" пояснював, як проголосувати українцям за фаворитів Євробачення 2023. Наша країна, згідно з правилами, може голосувати у другому півфіналі, а також у фіналі 13 травня. У суботу, нагадаємо, виступить і наш претендент – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel ("Серце зі сталі").