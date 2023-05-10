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Хто пройшов у фінал Євробачення 2023: результати першого півфіналу (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Визначено топ-10 фіналістів Новина оновлена 10 травня 2023, 00:55
Визначено топ-10 фіналістів

Вже за чотири дні конкурсанти знову вийдуть на сцену Євробачення і поборються за перемогу

У вівторок, 9 травня 2023 року, у Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". За право потрапляння до фіналу боролися 15 країн, але лише десять із них ми побачимо у суботу, 13 травня.

Результати голосування в першому півфіналі Євробачення 9 травня 2023 року дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Фаворити букмекерів – Швеція та Фінляндія, очікувано, набрали достатньо голосів.

Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023

Які країни-учасниці пройшли у фінал:

  • Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
  • Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  • Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
  • Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha;
  • Чехія – Vesna – My Sister’s Crown;
  • Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
  • Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
  • Швеція — Loreen — Tattoo;
  • Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  • Норвегія – Alessandra – Queen of Kings.
Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023
Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023

Нагадаємо, фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 року відбудеться 13 травня. Тоді ж виступить і український представник – гурт TVORCHI з треком Heart of Steel. Довгий час наш дует лідирував у прогнозах букмекерів. Згодом першість вирвала шведська співачка, добре відома єврофанам, адже вже штурмувала Євробачення і навіть посідала перше місце. Український учасник вийде на сцену гранд-фіналу під 19-м номером.