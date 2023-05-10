Хто пройшов у фінал Євробачення 2023: результати першого півфіналу (відео)

Вже за чотири дні конкурсанти знову вийдуть на сцену Євробачення і поборються за перемогу

У вівторок, 9 травня 2023 року, у Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". За право потрапляння до фіналу боролися 15 країн, але лише десять із них ми побачимо у суботу, 13 травня.

Результати голосування в першому півфіналі Євробачення 9 травня 2023 року дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Фаворити букмекерів – Швеція та Фінляндія, очікувано, набрали достатньо голосів.

Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023

Які країни-учасниці пройшли у фінал:

Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;

– Let 3 – Mama ŠČ!; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;

– Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;

– Remo Forrer – Watergun; Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha;

– Käärijä – Cha Cha Cha; Чехія – Vesna – My Sister’s Crown;

– Vesna – My Sister’s Crown; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;

– Noa Kirel – Unicorn; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;

– Mimicat – Ai Coraçao; Швеція — Loreen — Tattoo;

— Loreen — Tattoo; Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;

– Luke Black – Samo Mi Se Spava; Норвегія – Alessandra – Queen of Kings.

Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023

Нагадаємо, фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 року відбудеться 13 травня. Тоді ж виступить і український представник – гурт TVORCHI з треком Heart of Steel. Довгий час наш дует лідирував у прогнозах букмекерів. Згодом першість вирвала шведська співачка, добре відома єврофанам, адже вже штурмувала Євробачення і навіть посідала перше місце. Український учасник вийде на сцену гранд-фіналу під 19-м номером.