Хто пройшов у фінал Євробачення 2023: результати першого півфіналу (відео)
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Вже за чотири дні конкурсанти знову вийдуть на сцену Євробачення і поборються за перемогу
У вівторок, 9 травня 2023 року, у Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". За право потрапляння до фіналу боролися 15 країн, але лише десять із них ми побачимо у суботу, 13 травня.
Результати голосування в першому півфіналі Євробачення 9 травня 2023 року дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Фаворити букмекерів – Швеція та Фінляндія, очікувано, набрали достатньо голосів.
Підсумки першого півфіналу Євробачення 2023
Які країни-учасниці пройшли у фінал:
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha;
- Чехія – Vesna – My Sister’s Crown;
- Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
- Швеція — Loreen — Tattoo;
- Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Норвегія – Alessandra – Queen of Kings.
Нагадаємо, фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 року відбудеться 13 травня. Тоді ж виступить і український представник – гурт TVORCHI з треком Heart of Steel. Довгий час наш дует лідирував у прогнозах букмекерів. Згодом першість вирвала шведська співачка, добре відома єврофанам, адже вже штурмувала Євробачення і навіть посідала перше місце. Український учасник вийде на сцену гранд-фіналу під 19-м номером.