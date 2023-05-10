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Кто прошел в финал Евровидения 2023: результаты первого полуфинала

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Определены топ-10 финалистов Новость обновлена 10 мая 2023, 00:55
Определены топ-10 финалистов

Уже через четыре дня конкурсанты снова выйдут на сцену Евровидения и поборются за победу

Во вторник, 9 мая 2023 года, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. За право попадания финал боролись 15 стран, но лишь десять из них мы увидим в субботу, 13 мая.

Результаты голосования в первом полуфинале Евровидения 9 мая 2023 узнайте в материале "Телеграфа". Фавориты букмекеров – Швеция и Финляндия, ожидаемо, набрали достаточное количество голосов.

Итоги первого полуфинала Евровидения 2023

Какие страны-участницы прошли в финал:

  • Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
  • Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  • Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
  • Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha;
  • Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
  • Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
  • Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
  • Швеция – Loreen – Tattoo;
  • Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  • Норвегия – Alessandra – Queen of Kings.
Итоги первого полуфинала Евровидения 2023
Итоги первого полуфинала Евровидения 2023

Напомним, финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 состоится 13 мая. Тогда же выступит и украинский представитель – группа TVORCHI с треком Heart of Steel. Долгое время наш дуэт лидировал в прогнозах букмекеров. Позже первенство вырвала шведская певица, хорошо известная еврофанам, ведь уже штурмовала Евровидение и даже занимала первое место. Украинский участник выйдет на сцену гранд-финала под 19 номером.