Кто прошел в финал Евровидения 2023: результаты первого полуфинала
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Уже через четыре дня конкурсанты снова выйдут на сцену Евровидения и поборются за победу
Во вторник, 9 мая 2023 года, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. За право попадания финал боролись 15 стран, но лишь десять из них мы увидим в субботу, 13 мая.
Результаты голосования в первом полуфинале Евровидения 9 мая 2023 узнайте в материале "Телеграфа". Фавориты букмекеров – Швеция и Финляндия, ожидаемо, набрали достаточное количество голосов.
Итоги первого полуфинала Евровидения 2023
Какие страны-участницы прошли в финал:
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha;
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
- Швеция – Loreen – Tattoo;
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings.
Напомним, финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 состоится 13 мая. Тогда же выступит и украинский представитель – группа TVORCHI с треком Heart of Steel. Долгое время наш дуэт лидировал в прогнозах букмекеров. Позже первенство вырвала шведская певица, хорошо известная еврофанам, ведь уже штурмовала Евровидение и даже занимала первое место. Украинский участник выйдет на сцену гранд-финала под 19 номером.