Кто прошел в финал Евровидения 2023: результаты первого полуфинала

Уже через четыре дня конкурсанты снова выйдут на сцену Евровидения и поборются за победу

Во вторник, 9 мая 2023 года, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. За право попадания финал боролись 15 стран, но лишь десять из них мы увидим в субботу, 13 мая.

Результаты голосования в первом полуфинале Евровидения 9 мая 2023 узнайте в материале "Телеграфа". Фавориты букмекеров – Швеция и Финляндия, ожидаемо, набрали достаточное количество голосов.

Итоги первого полуфинала Евровидения 2023

Какие страны-участницы прошли в финал:

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;

– Let 3 – Mama ŠČ!; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;

– Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швейцария – Remo Forrer – Watergun;

– Remo Forrer – Watergun; Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha;

– Käärijä – Cha Cha Cha; Чехия – Vesna – My Sister's Crown;

– Vesna – My Sister's Crown; Израиль – Noa Kirel – Unicorn;

– Noa Kirel – Unicorn; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;

– Mimicat – Ai Coraçao; Швеция – Loreen – Tattoo;

– Loreen – Tattoo; Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;

– Luke Black – Samo Mi Se Spava; Норвегия – Alessandra – Queen of Kings.

Итоги первого полуфинала Евровидения 2023

Напомним, финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 состоится 13 мая. Тогда же выступит и украинский представитель – группа TVORCHI с треком Heart of Steel. Долгое время наш дуэт лидировал в прогнозах букмекеров. Позже первенство вырвала шведская певица, хорошо известная еврофанам, ведь уже штурмовала Евровидение и даже занимала первое место. Украинский участник выйдет на сцену гранд-финала под 19 номером.