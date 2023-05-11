"Родина" Яремчука і "Щедрик" Леонтовича: на "Євробаченні 2023" українські співаки виконали неймовірне попурі (фото, відео)

Марія Яремчук, репер OTOY і Злата Дзюнька зачарували незабутнім виконанням легендарних композицій

У другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2023", який проходить у британському Ліверпулі у четвер, 11 травня, відбулося незабутнє попурі з композицій легендарних українських класиків.

На сцені після виступів усіх 16 учасників, 10 з яких за результатами голосування глядачів перейдуть у гранд-фінал "Євробачення" 13 травня, з’явилися троє молодих виконавців нашої країни — Марія Яремчук, репер OTOY та представниця України на дитячому "Євробаченні 2022" Злата Дзюнька.

Музиканти зачарували глядачів виконанням легендарних творів Назарія Яремчука "Родина", Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" та Миколи Леонтовича "Щедрик". До речі, співачка Марія Яремчук є дочкою Назарія Яремчука — вона й виконала легендарну пісню свого батька, який помер у 1995 році.

Марія Яремчук виконала "Родину" свого батька Назарія

OTOY виконав "Садок вишневий коло хати" Шевченка

Злата Дзюнька заспівала "Щедрика" Миколи Леонтовича

Нагадаємо, що у другому півфіналі змагаються 16 учасників із різних країн. Десять із них отримають право виступати у фіналі. Вони приєднаються до десятки фіналістів, обраної за підсумками першого півфіналу 9 травня. Однією з ведучих шоу стала Юлія Саніна, яка підкорила своїм вбранням єврофанів на минулому етапі конкурсу.