На "Євробаченні 2023" на спільному фото показали ще юних коментаторів конкурсу від України і Британії

Легендарні коментатори зустрілися на шоу багато років тому

У четвер стартувала друга частина міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке у 2023 році проходить у Ліверпулі, Велика Британія, від імені України — країни-переможниці минулого року.

11 травня за лаштунками зустрілися відомі ведучі та легендарні коментатори від України і Великої Британії, які багато років коментують "Євробачення" — Тимур Мірошниченко та Грем Нортон. Під час невеликого інтерв’ю чоловіків ведуча та колега по сцені Юлії Саніної Ханна Веддінгхем показала на екрані архівне фото двох шоуменів, які зустрілися на пісенного конкурсу багато років тому.

До речі, Тимур Мірошниченко коментує "Євробачення" з 2005 року, а Грем Нортон — з 2009 року. Британець отримав премію BAFTA за авторське шоу BBC The Graham Norton Show.

Тимур Мірошниченко та Грем Нортон зустрілися знову

Нагадаємо, що у другому півфіналі змагаються 16 учасників із різних країн. Десять із них отримають право виступати у фіналі. Вони приєднаються до десятки фіналістів, обраної за підсумками першого півфіналу 9 травня. Однією з ведучих шоу стала Юлія Саніна, яка підкорила своїм вбранням єврофанів на минулому етапі конкурсу.