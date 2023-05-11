У кольорах прапора: ведуча "Євробачення 2023" Юлія Саніна з колегою нагадали про Україну вбраннями (фото)

Зірки вийшли на сцену другого півфіналу у синьо-жовтих вбраннях

Цього четверга, 11 травня, стартував другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023", який проходить у британському Ліверпулі від імені України. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлії Саніній випала честь представляти нашу країну в якості одної із ведучих заходу.

Разом зі своїми закордонними колегами, британськими співачками Ханною Веддінгхем та Алішою Діксон, Юлія вийшла на сцену у новому стильному вбранні. Цікавим стало те, що українка вибрала для другої частини "Євробачення" синій латексний комбінезон, а Ханна одягла жовту сукню. Ведучі нагадали про Україну, нарядившись у кольори прапора нашої країни, що воює з російськими окупантами.

Вбрання Саніної прикрашене пишними рукавами та невеликими розрізами на ногах і талії. Волосся ведуча зібрала в міцний пучок, а з боків випустила невеликі пасма. "Юлія Саніна знову у GUDU, і знову рокерша серед принцес. Бренд надихався образами легендарного британця Девіда Бові", — пишуть в Телеграм-каналі "Культурна Прачечна".

Третя ведуча заходу, Аліша Діксон, з’явилася у відвертій чорній сукні мінідовжини з корсетом і декольте.

Нагадаємо, що у минулому півфіналі, яке відбулося у вівторок, 9 травня, Юлія Саніна підкорила глядачів чорною шкіряною сукнею, створеною українським брендом GUDU.