В цветах флага: ведущая "Евровидения 2023" Юлия Санина с коллегой напомнили об Украине нарядами (фото)

Звезды вышли на сцену второго полуфинала в сине-желтых нарядах

В этот четверг, 11 мая, стартовал второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2023", которое проходит в британском Ливерпуле от имени Украины. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной выпала честь представлять нашу страну в качестве одной из ведущих мероприятия.

Вместе со своими зарубежными коллегами, британскими певицами Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон, Юлия вышла на сцену в новом стильном наряде. Интересным стало то, что украинка выбрала для второй части "Евровидения" синий латексный комбинезон, а Ханна надела желтое платье. Ведущие напомнили об Украине, нарядившись в цвета флага нашей воюющей с российскими оккупантами страны.

Наряд Саниной украшен пышными рукавами и небольшими разрезами на ногах и талии. Волосы ведущая собрала в крепкий пучок, а по боках выпустила небольшие пряди. "Юлия Санина снова у GUDU, и снова рокерша среди принцесс. Бренд вдохновлялся образами легендарного британца Дэвида Боуи", — пишут в Телеграм-канале "Культурна Прачечна".

Стоит отметить, что третья ведущая мероприятия, Алиша Диксон, появилась в откровенном черном платье мини-длины с корсетом и декольте.

Напомним, что в прошлом полуфинале, которое состоялось во вторник, 9 мая, Юлия Санина покорила зрителей черным кожаным платьем, созданным украинским брендом GUDU.