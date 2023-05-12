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Кто прошел в финал "Евровидения 2023" после второй части конкурса: десятка лучших исполнителей (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Исполнительницы от Австралии в гранд-финале Евровидения 2023 Новость обновлена 12 мая 2023, 00:23
Исполнительницы от Австралии в гранд-финале Евровидения 2023. Фото instagram.com/suspilne.eurovision

Названы конкуренты Украины в гранд-финале

В Ливерпуле в четверг, 11 мая, прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2023", где за выход в гранд-финал боролись 16 стран. Всего 10 из них будут бороться за победу 13 мая, и где еврофаны увидят живое выступление украинского дуэта TVORCHI с конкурсной песней Heart of Steel.

Напомним, что представители Украины не выступали, но сами украинцы голосовали в этот день. Мы автоматически попали в финал на правах победившей страны в 2022 году. Так, кто же стал конкурентами Украины в гранд-финале по результатам второго полуфинала, рассказывает "Телеграф". Отметим сразу, что результаты полуфинала определялись только благодаря зрительским голосам без учета оценок жюри.

Евровидение 2023: кто из второго полуфинала прошел в финал

  • Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje
  • Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
  • Эстония — Alika — Bridges
  • Бельгия — Gustaph — Because Of You
  • Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
  • Литва — Monika Linkyte — Stay
  • Польша — Blanka — Solo
  • Австралия — Voyager — Promise
  • Армения — Brunette — Future Lover
  • Словения — Joker Out — Carpe Diem

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская группа TVORCHI провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Их номер и костюмы отличается от того, что украинцы запомнили на Нацотборе.

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#Евровидение #Финалисты