Кто прошел в финал "Евровидения 2023" после второй части конкурса: десятка лучших исполнителей (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Названы конкуренты Украины в гранд-финале
В Ливерпуле в четверг, 11 мая, прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2023", где за выход в гранд-финал боролись 16 стран. Всего 10 из них будут бороться за победу 13 мая, и где еврофаны увидят живое выступление украинского дуэта TVORCHI с конкурсной песней Heart of Steel.
Напомним, что представители Украины не выступали, но сами украинцы голосовали в этот день. Мы автоматически попали в финал на правах победившей страны в 2022 году. Так, кто же стал конкурентами Украины в гранд-финале по результатам второго полуфинала, рассказывает "Телеграф". Отметим сразу, что результаты полуфинала определялись только благодаря зрительским голосам без учета оценок жюри.
Евровидение 2023: кто из второго полуфинала прошел в финал
- Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje
- Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
- Эстония — Alika — Bridges
- Бельгия — Gustaph — Because Of You
- Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
- Литва — Monika Linkyte — Stay
- Польша — Blanka — Solo
- Австралия — Voyager — Promise
- Армения — Brunette — Future Lover
- Словения — Joker Out — Carpe Diem
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская группа TVORCHI провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Их номер и костюмы отличается от того, что украинцы запомнили на Нацотборе.