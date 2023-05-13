Тарабарова, Матвієнко і не тільки: став відомий склад національного журі на "Євробаченні 2023" (фото)

Оголосили склад національного журі від України

У день гранд-фіналу "Євробачення 2023" стало відомо, хто увійшов до складу національного журі на міжнародному пісенному конкурс.

Як повідомляє "Євробачення Україна", до списку увійшли співаки "Фоззі" (Олександр Сидоренко, співак, учасник гурту "ТНМК"), співачка, композиторка й авторка пісень Світлана Тарабарова, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, фронтмен і засновник гурту "СКАЙ" Олег Собчук та композитор і піаніст Євген Хмара.

"Вперше в історії проведення пісенного конкурсу "Євробачення" Громадське мовлення надало українцям можливість обрати склад національного журі через голосування у мобільному додатку "Дія". Українці обрали п'ятірку журі з десяти кандидатів, яка голосує за найкращих виконавців у фіналі "Євробачення-2023", — йдеться у повідомленні "Суспільного".

Повідомляється, що впродовж тижня за склад жюрі проголосували понад 724 тисячі українців. Опитування у застосунку тривало з 29 березня по 5 квітня включно.

Склад національного журі від України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступить під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі. Всього за перемогу борються представники з 26 країн.