Тарабарова, Матвиенко и не только: стал известен состав национального жюри на "Евровидении 2023" (фото)

Объявили состав национального жюри от Украины

В день гранд-финала "Евровидение 2023" стало известно, кто вошел в состав национального жюри на международном песенном конкурсе.

Как сообщает "Євробачення Україна", в список вошли певцы "Фоззи" (Александр Сидоренко, певец, участник группы "ТНМК"), певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, фронтмен и основатель группы "СКАЙ" Олег Соб композитор и пианист Евгений Хмара.

"Впервые в истории проведения песенного конкурса "Евровидение" Общественное вещание предоставило украинцам возможность выбрать состав национального жюри через голосование в мобильном приложении "Дія". Украинцы выбрали пятерку жюри из десяти кандидатов, которая голосует за лучших исполнителей в финале "Евровидения-2023", — говорится в сообщении "Суспільного".

Сообщается, что в течение недели за состав жюри проголосовали более 724 тысяч украинцев. Опрос в приложении длился с 29 марта по 5 апреля включительно.

Состав национального жюри от Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 года – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступит под 19-м номером в финале 13 мая. Пока букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе. Всего за победу борются представители из 26 стран.