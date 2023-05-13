Kalush Orchestra, Сердючка, Кароль, Джамала и Go_A феерично открыли Евровидение 2023 (фото, видео)

Это безумное интро от украинских артистов!

В Ливерпуле, Великобритания, стартовал международный песенный конкурс "Евровидение 2023".

Долгожданный гранд-финал открыли победители прошлогоднего конкурса, украинская группа Kalush Orchestra со своей знаменитой песней "Stefania".Также исполнители представили свой новый трек под названием "Changes".

Кроме Kalush Orchestra на сцене во время представления всех представителей из 26 стран-участниц "Евровидения 2023" выступили такие артисты, как Верка Сердючка со своей "мамой", которая выступила на конкурсе в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место, Джамала, победившая на "Евровидении 2016" с композицией "1944", Тина Кароль, которая представляла Украину в 2006 году с песней Show Me Your Love, а также группа Go_A, занявшая на конкурсе пятое место в 2021 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступят под 19 номером в финале 13 мая. Пока что букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе.