В огненном красном: Тина Кароль похвасталась платьем, в котором выступит на "Евровидении 2023" (фото)

Певица стала одной из приглашенных звезд в гранд-финале конкурса

В финале Евровидения-2023, который состоится в субботу, 13 мая, выступят известные украинские артисты. Одной из звезд будет Тина Кароль с песней Show Me Your Love, с которой она представляла Украину на конкурсе в 2006 году.

Певица уже показала на своей странице в Instagram соблазнительное красное платье, в котором будет выступать на финале. Оно создано украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Наряд от Фролова представляет собой огненно-красное платье с глубокими вырезами в виде сердец. Образ дополнили полупрозрачные кружевные чулки и высокие перчатки, декорированные золотыми блестками.

Платье, в котором Тина Кароль будет выступать на Евровидении

"Кутюрное платье Тины Кароль со знаковыми вырезами FROLOV в форме сердца и кружевными чулками — это смелый образ бесстрашной любви. Он является в своем роде пророчеством, которое ждет нас после победы. Нашим заданием было, вопреки всей боли и трауру, в которых каждый из нас находится каждый день, показать, насколько мы мощные и сильные, и что мы можем создавать и дарить красоту этому миру, несмотря ни на что", — так рассказал о наряде сам дизайнер.

Ранее в интервью М1 певица признавалась, что ей стыдно за свое выступление на Евровидение-2006. Тина Кароль очень расстроилась, что вновь придется появиться на сцене с этой же композицией. А вот белое платье, в котором она тогда зажигала, до сих пор висит в ее гардеробе.

Кстати, несмотря на отношение к своему же выступлению на Евровидение в 2006 году, Тина Кароль — одна из немногих украинских звезд, которая попала в топ-10 представителей от нашей страны. В своем время артистка без лишнего бэк-вокала справилась со всеми партиями и блестяще спела Show Me Your Love на сцене в Афинах.