У вогняній червоній: Тіна Кароль похвалилася сукнею, в якій виступить на "Євробаченні 2023" (фото)

Співачка стала однією із запрошених зірок у гранд-фіналі конкурсу

У фіналі Євробачення-2023, який відбудеться у суботу, 13 травня, виступатимуть відомі українські артисти. Однією із зірок буде Тіна Кароль із піснею Show Me Your Love, з якою вона представляла Україну на конкурсі у 2006 році.

Співачка вже показала на своїй сторінці в Instagram спокусливу червону сукню, в якій виступатиме на фіналі. Вона створена українським дизайнером Іваном Фроловим.

Наряд від Фролова є вогненно-червоною сукнею з глибокими вирізами у вигляді сердець. Образ доповнили напівпрозорі мереживні панчохи та високі рукавички, декоровані золотими блискітками.

Сукня, в якій Тіна Кароль виступатиме на Євробаченні

Кутюрна сукня Тіни Кароль зі знаковими вирізами FROLOV у формі серця і мереживними панчохами — це сміливий образ безстрашного кохання. Вона є своєрідним пророцтвом, яке чекає на нас після перемоги. знаходиться щодня, показати, наскільки ми потужні та сильні, і що ми можемо створювати та дарувати красу цьому світу, незважаючи ні на що ”, — так розповів про вбрання сам дизайнер.

Раніше в інтерв’ю М1 співачка зізнавалася, що їй соромно за свій виступ Євробачення-2006. Тіна Кароль дуже засмутилася, що знову доведеться з’явитися на сцені із цією ж композицією. А ось біла сукня, в якій вона тоді запалювала, досі висить у її гардеробі.

До речі, попри ставлення до свого ж виступу на Євробачення у 2006 році, Тіна Кароль — одна з небагатьох українських зірок, яка потрапила до топ-10 представників нашої країни. Свого часу артистка без зайвого бек-вокалу впоралася з усіма партіями та блискуче заспівала Show Me Your Love на сцені в Афінах.