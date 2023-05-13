Kalush Orchestra, Сердючка, Кароль, Джамала та Go_A феєрично відкрили Євробачення 2023 (фото, відео)

Це шалене інтро від українських артистів!

У Ліверпулі, Велика Британія, стартував міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023".

Довгоочікуваний гранд-фінал відкрили переможці торішнього конкурсу, український гурт Kalush Orchestra зі своєю знаменитою піснею "Stefania". Також виконавці представили свій новий трек під назвою "Changes".

Окрім Kalush Orchestra на сцені під час представлення всіх представників із 26 країн-учасниць "Євробачення 2023" виступили такі артисти, як Вєрка Сердючка зі своєю "мамою", яка виступила на конкурсі у 2007 році з піснею Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце, Джамала, яка перемогла на "Євробаченні 2016" з композицією "1944", Тіна Кароль, яка представляла Україну у 2006 році з піснею Show Me Your Love, а також гурт Go_A, який посів на конкурсі п’яте місце у 2021 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступить під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі.